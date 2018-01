Der Modekonzern Ahlers (ISIN: DE0005009708) will für das Geschäftsjahr 2016/17 eine Dividende von 0,15 Euro für die Stammaktie und 0,20 Euro für die Vorzugsaktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr ist dies keine Veränderung. Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,85 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite der Stammaktien bei 2,56 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 24. April 2018 in Düsseldorf statt. Die Umsätze lagen ...

