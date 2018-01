Die britische Großbank Barclays hat ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 50 auf 52 Euro angehoben. Gleichzeitig blieb sie aber bei ihrer neutralen Haltung gegenüber den Titel des oberösterreichischen Stahlkonzerns und bestätigte ihr Anlagevotum "Equal Weight".

Die voestalpine-Aktie bleibe der bevorzugte Wert in der Coverage der europäischen Stahlbranche von Barclays, schreibt Analyst Valdimir Sergievskiy in der Studie vom Freitag. Er hält das Unternehmen für gut geführt, hebt die hohe Profitablität hervor und bewertet außerdem positiv, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens auch dann gut geschützt sei, wenn sich die Stahlpreise normalisierten. Allerdings seien die meisten positive Aspekte im aktuellen Kurs bereits vollständig eingepreist, die Aktie sei so hoch bewertet wie seit mehreren Jahren nicht mehr.

Die Gewinnschätzungen je Aktie belaufen sich auf 4,48 Euro (2017/18), auf 4,29 Euro (2018/19) und 4,00 Euro (2019/20). Die Dividende prognostiziert Barclays mit 1,30 Euro (2017/18), 1,40 Euro (2018/19) und 1,60 Euro (2019/20).

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag wurde die voestalpine-Aktie an der Wiener Börse mit minus 0,78 Prozent bei 53,14 Euro gehandelt.

