Die Medios AG hat aufgrund des stärker als erwarteten Wachstums ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 übertroffen. Laut vorläufiger Berechnungen (IFRS) steigerte das Unternehmen seinen Konzernumsatz von Januar bis Dezember 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 58 Prozent auf 253,0 Millionen Euro (Vorjahr: 160,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern und Sondereffekten erhöhte sich um 38 Prozent auf 8,0 Millionen Euro (Vorjahr: 5,8 Millionen Euro). Der Vorstand hatte einen Konzernumsatz in Höhe von 230 Millionen Euro und ein EBT vor Sondereffekten in Höhe von 7,0 bis 7,5 Millionen Euro erwartet, so das Unternehmen.

