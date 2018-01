Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen zum vierten Quartal von 49 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass die Aktie negativ reagiert habe, dürfte unter anderem an ungünstigen Währungseffekten und dem Margenausblick der Darmstädter gelegen haben./edh/gl Datum der Analyse: 26.01.2018

