Die US-Bank JPMorgan hat General Electric (GE) nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 US-Dollar belassen. Er habe seine Schätzungen nun teilweise gesenkt, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe sich in seiner Ansicht bestärkt, dass es mit Blick auf den US-Konzern immer noch mehr Fragen als Antworten gebe und für Investoren die Tendenz eher negativ sei./ck/gl Datum der Analyse: 26.01.2018

