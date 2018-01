Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta018/26.01.2018/12:45) - LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT



Linz, FN 75631y ISIN AT0000723606



Ad hoc-Meldung: Beilegung des Konfliktes mit den Minderheitsaktionären



Die Linz Textil Holding informiert, dass eine Gesamtbereinigung des Konfliktes mit den Minderheitsaktionären erzielt wurde.



Dies bedeutet, dass die Verfahren über alle noch anhängigen Anfechtungsklagen eingestellt werden. Über die Rahmenbedingungen der Streitbeilegung wurde von den Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Die Linz Textil Gruppe kann sich wieder zu 100% den operativen Aufgaben widmen.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger, MMBA, Sprecher des Vorstandes, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel: +43 (732) 3996 517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at



Linz, am 26. Jänner 2018



Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich www.linz-textil.at



Aussender: Linz Textil Holding AG Adresse: Wiener Straße 435, 4030 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com



ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



