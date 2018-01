Die Commerzbank hat VTG nach Aussagen des Schienenlogistikers zur geplanten Nacco-Übernahme vorerst auf "Hold" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 38 Euro. Kartellrechtliche Bedenken belasteten, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Vorstand der VTG geht nun davon aus, dass die Übernahme des Waggonvermieters Nacco nur unter erheblichen Auflagen vollzogen werden kann. Dies zeige, dass VTG kaum in der Position sei, den europäischen Eisenbahn-Waggonmarkt weiter zu konsolidieren, so Pehl. Darauf dürften Investoren aber gehofft haben. Anleger sollten erst einmal an der Seitenlinie bleiben./ajx/bek Datum der Analyse: 26.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0057 2018-01-26/13:19

ISIN: DE000VTG9999