... eine bemerkenswerte Trendwende. Auch diese hatten wir avisiert und am 18. Januar an dieser Stelle fundamental begründet. Sie wissen also: Kassenposition um 2 Mrd. € zuzüglich der börsennotierten Beteiligungen decken den aktuellen Börsenwert fast komplett ab. Der bereits deutlich abgeschriebene Wert des restlichen Portfolios wird um 8 bis 10 € je Aktie taxiert. Und somit lautet das Ziel 30 bis 32 €.



