Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lloyds von 77 auf 83 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Britische Banken hätten in den vergangenen Jahren relativ stabile Nettozinsmargen erwirtschaftet, aber nur begrenzt Kapital an die Aktionäre zurückfließen lassen, schrieb Analyst David Lock in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. 2018 dürfte sich diesbezüglich aber vieles ändern. Unter den Großbanken präferiert er vor diesem Hintergrund die Aktien von Lloyds und Barclays./tih/gl Datum der Analyse: 25.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: GB0008706128