Thema heute:

Gastrosexuell - Männer, die fürs Kochen brennen

Lassen Sie uns mal über Sex sprechen. Keine Sorge, Sie müssen das Radio jetzt nicht leiser drehen, unser heutiges Thema ist eigentlich völlig seriös. Denn so, wie es bei dem metrosexuellen Mann nicht um eine sexuelle Orientierung geht, sondern eher um einen extravaganten Lebensstil , so geht es bei dem gastrosexuellen Mann nicht um Sex in der Küche, sondern um die Leidenschaft zum Kochen.

Der Buchtipp:

Es sind Männer, die privat auf Gastroniveau kochen. Das geht schon bei der Auswahl der Produkte los, hier wird der Einkauf geradezu zelebriert. In "Gastrosexuell"erfährt der Leser, was diese Männer antreibt: Die Autorin Svenja Jelen präsentiert in diesem Buch aus dem Delius Klasing Verlag delikate Rezepte und porträtiert echte Männer, die fürs Kochen brennen. Und nochmal: Damit es nicht zu Missverständnissen kommt: Hier geht es nicht um aphrodisiatische Speisen, also nicht um den appetitlichsten Weg vom Tisch zum Bett oder wie man SIE hineinbekommt.

Das macht der renommierte Literaturkritiker Denis Scheck in seinem Vorwort auf lustige Weise deutlich. Danach sind "...Gastrosexuelle konvertierte Astrosexuelle, denen auf dem Weg zur Arbeit in der Straßenbahn irgendwann dämmerte, dass es mit dem Job bei der NASA vermutlich nichts mehr wird." Mit anderen Worten: Es handelt sich um Männer, die ihre ehemals möglicherweise himmelstürmenden Ambitionen jetzt in kulinarische Leidenschaften überführt haben, die sie auch umsetzen können. Dass gut kochende Männer Frauen durchaus beindrucken können, mag hilfreich sein, ist aber eher Beiwerk. Der gastrosexuelle Mann freut sich einfach darüber, wenn er vorzüglich kochen kann und gegen Applaus für das Ergebnis hat er sicherlich auch nichts. Im Buch finden sich natürlich auch eine ganze Reihe von Menü-Vorschlägen, die man so in keinem anderen Kochbuch finden wird.

Zwei Beispiele!

Rinderroulade deluxe in Rotweinsoße mit Kirsch-Rotkohl als Hauptgang und zum Dessert Malheur au Chocolat mit Kumquat-Sirup und Salz-Karamellsoße. Klingt wunderbar exotisch und auch irgendwie erotisch und mundet ganz genau so! Die Anleitung liefert Matthias, 33, dass er als Bauingenieur in Potsdam tätig ist. Christoph, Art-Director, kredenzt eine Süßkartoffelsuppe mit Chili als Vorspeise. Präzise Anleitungen inklusive. Und damit nichts anbrennt, enthält der Anhang die Geschäfte mit den besten Zutaten, von Berlin bis Bünde. Das Buch: "Gastrosexuell - Männer, die fürs Kochen brennen" ist im Delius Klasing Verlag erscheinen und kostet in Deutschland € 19,90.

