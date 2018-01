Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für BBVA von 8,30 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Gründe für das neue Kursziel seien die Aktualisierung der jüngsten Wechselkursveränderungen sowie gesenkte Annahmen für das Kreditwachstum 2017 in Mexiko, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der Unsicherheiten rund um den Fortbestand des Freihandelsabkommens Nafta gehe sie künftig nur von einer Kreditwachstumsrate der spanischen Großbank von 5 Prozent aus./ck/gl Datum der Analyse: 26.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0072 2018-01-26/14:00

ISIN: ES0113211835