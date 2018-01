Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Software AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aktie des Softwarekonzerns sei interessanter als zuvor, sie stehe beim Thema "Internet der Dinge" aber nicht in der ersten Reihe, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2020 werde der Megatrend wohl nur etwa 10 Prozent der Umsätze ausmachen - selbst wenn sich das Wachstum bis dahin Jahr für Jahr verdoppeln würde./tih/la Datum der Analyse: 25.01.2018

