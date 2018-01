Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Intel nach Zahlen zum abgelaufenen Quartal von 44 auf 46 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiterhersteller habe mit seinen soliden Resultaten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dividendenanhebung und das starke Datenzentren-Geschäft seien ermutigend, wobei ihm in letzterem die Nachhaltigkeit Sorgen mache. Dieser Bereich sei von entscheidender Bedeutung für das Unternehmen./gl/ag Datum der Analyse: 26.01.2018

ISIN: US4581401001