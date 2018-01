IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid kündigt Privatplatzierung mit 3.200.000 Dollar Platzierungsvolumen an

Naturally Splendid kündigt Privatplatzierung mit 3.200.000 Dollar Platzierungsvolumen an

VANCOUVER, British Columbia, 26. Januar 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich, die Bedingungen für eine Privatplatzierung mit einem Platzierungsvolumen von bis zu 3,2 Millionen $ bekannt zu geben, in deren Rahmen bis zu 10.000.000 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,32 $ pro Einheit begeben werden (die Platzierung).

Jede platzierte Einheit besteht aus einer Stammaktie von Naturally Splendid und einem Stammaktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,50 $ pro Aktie und kann innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Naturally Splendid hat das Recht, das Schlussdatum für die Ausübung der Warrants vorzuverlegen, wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen der durchschnittliche Kurs der Stammaktien von Naturally Splendid bei Handelsschluss mindestens 1,00 $ beträgt. Im Falle einer Vorverlegung wird das Ausübungsdatum so angesetzt, dass es 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemeldung liegt, in der Naturally Splendid die Entscheidung, vom Recht der Vorverlegung der Ausübungsfrist Gebrauch zu machen, bekannt gibt.

Die Platzierung ist an keinen Mindestbetrag gebunden. Die Ausgabe der Wertpapiere an qualifizierte Anleger erfolgt im Einklang mit der Ausnahmegenehmigungsregelung National Instrument 45-106 - Prospectus and Registration Exemptions (NI 45-106), an bestehende Wertpapierinhaber im Einklang mit der Ausnahmegenehmigungsregelung BC Instrument 45-534 - Exemption from prospectus requirement from certain trades to existing security holders (BCI 45-534) und an bestimmte zeichnende Personen im Einklang mit der Ausnahmegenehmigungsregelung BC Instrument 45-536 - Exemptions from prospectus requirement for certain distributions through an investment dealer. Die Platzierung von Wertpapieren laut Regelung BCI 45-534 erfolgt an bestehende Wertpapierinhaber, welche am 24. Januar 2018 im Besitz von Naturally Splendid-Aktien waren (der Stichtag). Naturally Splendid bestätigt, dass es keine wesentlichen Fakten oder Änderungen im Hinblick auf Naturally Splendid gibt, die nicht öffentlich freigelegt wurden. Sollte es zu einer Überzeichnung der Platzierung von Naturally Splendid kommen, wird Naturally Splendid die Zeichnungsanträge ihren Anteilen entsprechend bedienen.

Der Erlös aus der Platzierung wird für die Produktentwicklung, für die Produktvermarktung sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Naturally Splendid kann den Findern eine Gebühr von 6 % bezahlen, die sich aus Barmitteln und Aktienkaufwarrants zusammensetzt. Der Abschluss der Privatplatzierung muss von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer dies ist mit den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vereinbar bzw. es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere von Naturally Splendid in den Vereinigten Staaten dar.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Anlage (in Gemeinschaftsbetrieb von NSE (51 %) und POS Holdings (49 %)) ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden. - Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. - Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten. - PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege. - NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden. - NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42229 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42229&tr=1

