Die NordLB hat das Kursziel für VTG von 45 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Nacco-Übernahme gestalte sich offenbar schwieriger als geplant, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Verweis auf jüngste Unternehmensaussagen. Am Vorabend hatte der Vorstand der VTG mitgeteilt, dass die Übernahme wohl nur unter erheblichen Auflagen vollzogen werden könne. Aufgrund der Zugeständnisse wird das zu übernehmende Geschäftsvolumen deutlich geringer ausfallen als geplant, somit auch die Synergie-Effekte und die Ergebnisbeiträge, so Donie./ajx/ck Datum der Analyse: 26.01.2018

AFA0122 2018-01-26/15:58

ISIN: DE000VTG9999