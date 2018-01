Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa vor Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für Umsatz und Margen liege er unter den durchschnittlichen Prognosen am Markt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktienbewertung sehe im Vergeich mit anderen Windkraftanlagen-Herstellern nicht gerade günstig aus. Vor dem Kapitalmarkttag Mitte Februar sollten Phasen mit Kurssteigerungen genutzt werden, um Positionen zu kürzen./ajx/ag Datum der Analyse: 26.01.2018

AFA0123 2018-01-26/16:02

ISIN: ES0143416115