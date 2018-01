Hochtief liefert sich mit Atlantia eine Bieterschlacht um den Autobahnbetreiber Abertis. Nun mischt sich die spanische Politik in das Verfahren ein. Im schlimmsten Fall droht ein langer Rechtsstreit um den Deal.

In einem der größten laufenden Übernahmeprojekte Europas haben sich gleich zwei spanische Ministerien eingeschaltet - offenbar im Versuch, den Autobahnbetreiber Abertis weiter in nationaler Hand zu behalten. Um den buhlen sowohl der italienische Infrastrukturkonzern Atlantia also auch der deutsche Baukonzern Hochtief, Tochter der spanischen ACS.

Atlantia, das von der Benetton-Familie kontrolliert wird, hatte im Mai vergangenen Jahres ein Angebot über 16,3 Milliarden Euro für Abertis abgegeben. Die spanische Börsenaufsicht CNMV hat das bereits genehmigt. In Madrid ist zu hören, die spanische Regierung habe heimische Unternehmen ermuntert, ebenfalls ein Angebot abzugeben. Im Oktober hatte dann ACS über ihre deutsche Tochter Hochtief 18,6 Milliarden für Abertis geboten. ACS-Chef Florentino Pérez, der auch Präsident des Fußballclubs Real Madrid ist, werden beste Kontakte in die spanische Politik nachgesagt.

Anfang Dezember dann monierten sowohl das spanische Infrastruktur- als auch das Energieministerium, die Italiener hätten es versäumt, sich die Genehmigung der spanischen Regierung für den Deal einzuholen. Die Konzessionen für die spanischen Autobahnen und auch der Satellitenbetreiber Hispasat, der zu Abertis gehört, stellten strategische Infrastrukturgüter für Spanien dar. Die Italiener gehorchten und beantragten umgehend ...

