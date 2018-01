Nasdaq-100 - Aufwärtstrend bestätigt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

eine weitere positive Handelswoche in den USA neigt sich dem Ende entgegen. Im Wochenverlauf markierten die US Indizes nahezu täglich neue Rekordstände. Selbst Kurskapriolen an den Devisenmärkten brachten die Käufer nicht aus dem Konzept. Die Trends sind voll intakt.

Der Nasdaq-100 verteidigte eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie im gestrigen Handel und hat damit gute Chancen, einen weiteren Angriff auf die runde Marke von 7.000 Punkten zu starten. Dort müsste man den Index im Anschluss genau beobachten, ob er eine Topformation ausbildet oder den Trend mit neuen Verlaufshochs bestätigt.

Antizyklische Long-Chancen in Schwächephasen hinein ergeben sich bei 6.878 und 6.836 Punkten. Erstere Marke gewinnt mit dem dort verlaufenden EMA50 an Bedeutung. Wird der Ausbruch über 6.836 Punkte dagegen komplett negiert, drohen deutliche Abgaben auf zunächst 6.719 Punkte. Auch ein Erreichen des EMA200 Stunde wäre in diesem Szenario denkbar.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.01.2018 - 26.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 26.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

