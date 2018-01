Nach der Solarworld-Pleite ist SMA der letzte deutsche Photovoltaikriese. Doch die Margen des Konzerns sind gering. Um sie zu heben, will SMA Energieflüsse von Supermärkten und Hotels managen.

Drei Dutzend Analysten und Investoren knurrt der Magen. Nach mehr als zwei Stunden Frontalvortrag und 58 Powerpoint-Folien mit Charts und Balkendiagrammen wird es Zeit für eine kleine Stärkung. Im Foyer der Firmenzentrale von SMA Solar in Kassel stehen bereits Häppchen bereit. Doch bevor Pierre-Pascal Urbon das Buffet eröffnet, will er noch eine letzte Botschaft loswerden: "Update your models" - "Bringen Sie ihre Modelle auf den neusten Stand", fordert der Vorstandsvorsitzende von SMA seine Gäste mit einem breiten Grinsen auf.

Es ist eine Spitze an die Kapitalmarktexperten. Der 47-Jährige Urbon äußert sie galant, inhaltlich meint er aber genau, was er sagt. Schließlich hat sich der Manager gemeinsam mit seinen sechs wichtigsten Führungskräften abgemüht, den geladenen Finanzexperten die Vorzüge von Deutschlands letztem verbliebenen Solarkonzern schmackhaft zu machen. Und aus seiner Sicht ist klar: Die Einschätzungen der Analysten sind unfair.

Sie bewerten die Aktie des TecDax-Konzerns im Konsens aktuell mit weniger als 30 Euro. Viel zu wenig, findet Urbon. Denn während Solarworld, der andere große Photovoltaikkonzern in Deutschland, vergangenes Jahr in die Insolvenz schlitterte, geht es bei SMA Solar wieder bergauf.

"Wir haben bereits ein Drittel des Umsatzes für dieses Jahr in den Büchern", sagt Urbon. Nach einem schwierigen Jahr 2017 will SMA 2018 kräftig wachsen, den Umsatz wieder auf bis zu eine Milliarde Euro in die Höhe schrauben und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf mehr als hundert Millionen Euro steigern. Mittelfristig soll sich sogar das komplette Geschäftsmodell von SMA drehen. Der Konzern will sich von einem Hardware-Hersteller mit dünnen Margen zu einem Energiedienstleister wandeln, der mit cleverer Software und günstigem Sonnenstrom die Gewinne zum Sprudeln bringt.

Konkret will SMA künftig Energieflüsse automatisch steuern und den Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor intelligent miteinander verknüpfen. Der Konzern will zum Beispiel Supermärkte, Hotels oder Krankenhäuser mit Solaranlagen, Wechselrichtern und einem Energiemanagementsystem ausstatten und den günstig erzeugten Ökostrom nutzen, um damit Heizungen, Klimaanlagen und Kühlschränke zu betreiben und Elektroautos zu betanken. Statt ...

