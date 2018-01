Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-26 / 16:30 *Francotyp-Postalia schafft neue Arbeitsplätze in Brandenburg * *Francotyp-Postalia (FP) feiert Werkserweiterung und plant neue Arbeitsplätze an seinem Produktionsstandort in Wittenberge. Bei der Eröffnung waren der Bürgermeister sowie der Staatssekretär des brandenburgischen Ministeriums für Wirtschaft und Energie zu Gast.* *Berlin, 26.01.2018 -* Am Freitag, 26. Januar 2018, präsentiert Francotyp-Postalia (FP) der Öffentlichkeit die Erweiterung seines Produktionsstandorts für Frankiermaschinen in der brandenburgischen Stadt Wittenberge. Der Spezialist für sicheres Mail-Business und digitale Kommunikationsprozesse verkürzt mit dem Umbau die Wege zwischen Produktion und Versand und optimiert damit im Rahmen seiner ACT Strategie die firmeninterne Logistik. Im Zuge der Erweiterung plant FP, insgesamt 14 zusätzliche Stellen zu schaffen, neun sind bereits besetzt. Zurzeit sind rund 60 Mitarbeiter in Wittenberge tätig. "Das Werk ist seit seiner Inbetriebnahme ein wertschöpfender Produktionsstandort mit einer wachsenden Belegschaft. Wir freuen uns, mit der vollzogenen Erweiterung die Nutzung des Werks noch weiter optimieren zu können", erklärt Dr. Kai Fliegner, Geschäftsführer der FP Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG. Neben FP-CEO/CFO Rüdiger Andreas Günther haben auch der Bürgermeister der Stadt Wittenberge, Dr. Oliver Hermann, sowie der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, Hendrik Fischer, an der Eröffnung teilgenommen. *Erweiterung optimiert logistische Strukturen* Die Produktionsstätte in Wittenberge umfasst seit 2012 die Montage von Frankiermaschinen, die Herstellung von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterial wie Tintenkartuschen sowie den weltweiten Versand von Frankiermaschinen. Zum 1. Januar 2018 hat Francotyp-Postalia darüber hinaus die Zentralwerkstatt sowie das Service Part Center, über das Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien rund um den Globus verschickt werden, von dem Standort im niedersächsischen Achim in das Werk in Brandenburg verlegt. Auch der Versand der Kuvertiermaschinen erfolgt künftig aus Wittenberge. Hierdurch vereinheitlicht und optimiert Francotyp-Postalia seine Logistik, da Ersatzteile, Zubehör und Verbrauchsmaterial nicht mehr vor der Aussendung nach Achim geschickt werden müssen und das brandenburgische Werk dadurch alleiniger Verladeort wird. Der Konzern betreibt in Deutschland neben dieser Produktionsstätte unter anderem acht Zentren für die Briefkonsolidierung und digitale Postbearbeitung. *Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: * Caroline Schröder Tel: +49 (0)40 899 699 641 E-Mail: fp-presse@fischerappelt.de *Kontakt im Unternehmen:* Karl R. Thiel, VP Corporate Communication Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com *Folgen Sie uns auf Social Media:* Facebook [1], LinkedIn [2], Twitter [3], Xing [4] und YouTube [5]. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed [6]. *Über Francotyp-Postalia (FP)* Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effiziente Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2016 einen Umsatz von über 200 Mio Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und digitalem Know-how. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com [7]. Kontakt: Francotyp-Postalia Holding AG Media Relations Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Telefax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: pr@francotyp.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Francotyp-Postalia Holding AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-01-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 648673 2018-01-26 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a1dd76850dc93159f0c4aae4bdd659b7&application_id=648673&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=12ab3025b87c324c1772f37096fb6b47&application_id=648673&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b0950545c551bdcf4fe22f6aa45cbbef&application_id=648673&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=41a097a0d2e09b992c60ead435bb9d45&application_id=648673&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bdf9b056a48e6dd659f573ed24ce93cc&application_id=648673&site_id=vwd&application_name=news 6: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2e6008d70ee838d8ba88b5836715471c&application_id=648673&site_id=vwd&application_name=news 7: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=141c030b1aabf2d535cf1d0e0226b430&application_id=648673&site_id=vwd&application_name=news

January 26, 2018 10:30 ET (15:30 GMT)