Wochenausblick: DAX - Dämpfer nach Allzeithoch. Berichtssaison und Fed im Fokus!

Der DAX markierte in der zurückliegenden Woche mit 13.596 Punkten ein neues Allzeithoch. In der zweiten Wochenhälfte mussten DAX und die Nebenwerteindizes MDAX und TecDAX jedoch deutlich Federn lassen. Im Vergleich zur Vorwoche verbuchten die drei Aktienbarometer gar leichte Verluste. Ein neuer Rekord beim Ifo-Geschäftsklimaindex, die Fortsetzung der Rally an der Wall Street und Äußerungen von EZB-Chef Mario Draghi wonach die Notenbank bis auf weiteres an den niedrigen Zinsen festhält konnten die hiesigen Aktienindizes nicht nachhaltig stimulieren. Vielmehr drückten der Anstieg der Anleiherenditen und des Euro/US-Dollar auf die Stimmung.

Es gab allerdings auch einige Gewinner. So konnten EuroStoxx Banks Index und Tech-Aktienindizes wie der Solactive BRIC E-Commerce Performance Index in dem Titel wie Alibaba, Baidu, Tencent und Wipro enthalten sind, gegen den Trend in Deutschland deutlich zulegen. Ebenfalls hoch im Kurs standen in den vergangenen Handelstagen Edelmetalle wie Gold und Silber.

Kommende Wochen werden eine Reihe von DAX-Unternehmen und zahlreiche US-Tech-Konzerne Zahlen veröffentlichen. Zudem stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China und den USA und die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Anleger können sich also auf eine bewegte Woche einrichten.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche kommt der Datenreigen allmählich in Fahrt. Bei den deutschen Konzernen stehen unter anderem Daimler, Deutsche Bank, Infineon, SAP und Siemens und ihre Zahlen im Fokus. Aus den USA werden unter anderem Zahlen von Alphabet, Amazon, AMD, Apple, eBay, Exxon, Facebook, McDonalds, Mircrosoft und Pfizer erwartet.

Die Sportmesse ISPO startet in München. Damit rücken Sportartikelhersteller wie Adidas, Puma und Nike als auch Entwickler von Tools wie Fitness-Uhren in den Fokus der Anleger. In Deutschland und den USA werden Zahlen zum Autoabsatz im Januar veröffentlicht. Zudem lädt Siemens zur Hauptversammlung.

Wirtschaftsdaten

30.1.: Europa - BIP Euro-Zone Q4, vorläufige erste Schätzung

30.1.: USA - Verbrauchervertrauen, Januar

31.1.:China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Januar

31.1.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar

31.1.: USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar

31.1.: USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - Zinsentscheid (20:00)

1.2.: Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Januar detailliertes Ergebnis

1.2.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. Januar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.410/13.470/13.530/13.600/13.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.140/13.275/13.310 Punkte

Der DAX konnte sich zum Wochenschluss im Bereich von 13.300 Punkten stabilisieren. Solange die Unterstützungszone 13.275/13.300 Punkte hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.410 Punkte. Die Bären sind jedoch längst nicht aus dem Feld geschlagen. Unterhalb von 13.275 Punkten droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 13.140 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 11.01.2018 - 26.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.01.2013 - 26.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

