- Vorstand der VARTA AG wird ab 1. Februar 2018 personell verstärkt - Steffen Munz wechselt als Finanzvorstand zur VARTA AG

Ellwangen, 26. Januar 2018. Die VARTA AG hat heute Änderungen im Vorstand bekannt gegeben. Ab 1. Februar 2018 wird Steffen Munz neuer Chief Financial Officer (CFO) des Traditionskonzerns. Er wird im Vorstand der VARTA AG für die Bereiche Accounting, Controlling, Corporate Legal & Compliance sowie für die IT verantwortlich sein.

Die Bereiche "Investor Relations" und "Mergers & Acquisitions" werden weiterhin von Dr. Michael Pistauer als Vorstand der VARTA AG verantwortet.

Steffen Munz war bisher CFO von Gardner Denver Medical, der Medizin-Sparte eines führenden US-amerikanischen Herstellers von Pumpen und Kompressoren. Das Unternehmen ist seit Mai 2017 an der Börse in New York notiert. Der 39-Jährige war sowohl für die klassischen Finanzbereiche als auch für "IT" und "Mergers & Acquisitions" verantwortlich. Gleichzeitig war er als Geschäftsführer für die deutschen Tochtergesellschaften verantwortlich.

Herbert Schein, CEO der VARTA AG: "Wir freuen uns, mit Steffen Munz einen erfahrenen Finanzmanager gewinnen zu können. Und es freut mich besonders, dass er auf ein finanziell gesundes Unternehmen trifft. Nach dem Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2017 und unserem Börsengang wollen wir bei unserem Wachstum nochmal deutlich zulegen und vom technologischen Fortschritt profitieren." Michael Pistauer ergänzt: "Bereits im Herbst des Jahres 2017 wurde die Entscheidung getroffen den Vorstand zu erweitern, um der Expansion der Gruppe besser entsprechen zu können." Die Nachfrage wächst massiv, so dass die Produktionskapazitäten im Bereich Mikrobatterien erheblich ausgebaut werden. Davon verspricht sich das Unternehmen eine Zunahme im Ergebnis und die nachhaltige Sicherung von Standorten und Arbeitsplätzen. Auch Steffen Munz blickt gespannt in die Zukunft: "Es freut mich sehr, in einem solch traditionsreichen und innovativen Unternehmen zu starten.

Über VARTA AG Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Kontakt Investor Relations: IR@varta-ag.com Dafne Sanac Mobil: +49 152 28 84 7405 Corporate Communications: Corinna Hilss corinna.hilss@varta-ag.com

