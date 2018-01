Als BeiGene in den USA mit einem erstklassigen Celgene-Deal für Furore sorgte, nutzte Zai Lab, ein anderes chinesisches Biotech-Unternehmen, die Gunst der Stunde, um ein Listing an der US-Tech-Börse Nasdaq vorzunehmen. Ähnlich wie der Konkurrent BeiGene setzt Zai Lab auf das Know-how amerikanischer Biotech-Firmen. Mit Tesaros Hauptprodukt Niraparib (in der Zai-Lab-Pipeline unter ZL-2306 zu finden) soll der chinesische Onkologie-Markt aufgerollt werden. Derzeit durchläuft der sogenannte PARP-Inhibitor die zulassungsrelevante Studie in der Indikation Eierstockkrebs. Und auch die Entwicklung gegen Brust- und Lungenkrebs schreitet voran: Der Start einer Phase-3- beziehungsweise Phase-2-Studie steht kurz bevor. Allein dieser Pipeline-Bestandteil würde in den USA eine Bewertung von gut zwei Milliarden Dollar rechtfertigen. Zai Lab bringt derzeit gerade einmal gut eine Milliarde Dollar auf die Börsenwaage.

Den vollständigen Artikel lesen ...