Liebe Leser,

Durch die Aufspaltung wurde Accor Hotels zu einer reinen Betreibergesellschaft von aktuell 4.209 Hotels, die jetzt erstmalig ihre Umsatzzahlen präsentierte. Im 3. Quartal legte der Umsatz um 7,2% auf 504 Mio € zu. Auf vergleichbarer Basis waren es 6,4%. Der Anstieg resultierte aus einem soliden Wachstum in den meisten Schlüsselmärkten der Gruppe, was durch ein beeindruckendes Wachstum von 14,6% der Region NCAC (North America, Caribbean and Central America) verstärkt wurde. ... (Volker Gelfarth)

