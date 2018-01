Liebe Leser,

Heineken bleibt auf Erfolgskurs. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 3,8% und der Gewinn um 48,5%. Im Vorjahr drückten allerdings hohe Abschreibungen in Afrika auf die Gewinnentwicklung. Aber auch auf bereinigter Basis ist Heineken profitabel gewachsen. Der Bierabsatz stieg um 4,4% auf 101,3 Mio hl. In allen Regionen hat Heineken mehr Bier verkauft. Das höchste Absatzwachstum erzielte der Konzern mit 6,3% auf 12,6 Mio hl im kleinsten Markt Asien. Das meiste Bier ... (Volker Gelfarth)

