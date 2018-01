Liebe Leser,

die Aktie von Evotec hat sich jüngst genauso verhalten, wie wir es an dieser Stelle erwartet hatten. Die Kurse sind auf dem Weg dazu, mehr als 20 % zu gewinnen. Dies ist angesichts der jüngsten Entwicklungen wahrscheinlicher als ein Verlauf in Gegenrichtung. Im Detail: Die Aktie hat in der abgelaufenen Woche immerhin 11,3 % aufgesattelt. Am Ende der Woche wurden die größten Gewinne erzielt. Es ging um über 4 % und mehr als 7 % nach oben, wobei die Verschiedenheit der Börsenplätze ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...