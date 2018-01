Das spanische Verfassungsgericht hat entschieden, dass Puigdemont für die Wahl zum katalanischen Regionalpräsidenten aus dem Exil zurückkehren muss. Das Problem: Dem 55-Jährigen droht zuhause eine lange Haftstrafe.

Der Separatist Carles Puigdemont darf nicht in Abwesenheit zum Regionalpräsidenten der spanischen Konfliktregion Katalonien gewählt werden. Das entschied das Verfassungsgericht des Landes am Samstag in Madrid. Bei einem Nichterscheinen Puigdemonts werde die für diesen Dienstag im Parlament von Barcelona anberaumte Debatte über den Kandidaten und über dessen Regierungsprogramm automatisch abgesagt, einschließlich der Wahl der neuen Regionalregierung, hieß es in dem am späten Abend veröffentlichten Urteil.

Nach dem Erfolg der Separatisten bei der Neuwahl im Dezember war Puigdemont vom katalanischen Parlamentspräsidenten Roger Torrent erst vor einigen Tagen zum Kandidaten ernannt worden. Der frühere Regionalchef war nach seiner Amtsenthebung Ende Oktober ...

