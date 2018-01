Liebe Leser,

PepsiCo hat in den ersten 9 Monaten von Preiserhöhungen und dem Verkauf von Anteilen an einem britischen Abfüller profitiert. Andererseits belastete der starke Dollar die Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Insgesamt aber ist der Konzern profitabel gewachsen. Die einzelnen Sparten und Regionen haben sehr unterschiedlich abgeschnitten. Das Getränkegeschäft in Nordamerika lief schlechter als erwartet. Die Amerikaner kaufen immer weniger zuckerhaltige braune Limonade.

PepsiCo ... (Volker Gelfarth)

