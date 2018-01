Liebe Leser,

Campari dürfte das Jahr mit Rekordergebnissen abgeschlossen haben. Schon in den ersten 9 Monaten sind der Umsatz um 8,1% und das Vorsteuerergebnis dank etlicher Sondererträge um 81,1% auf 238,2 Mio € gestiegen. In allen Regionen ist der Konzern gewachsen, in Amerika sogar um 15% auf 568,2 Mio €. Campari konzentriert sich künftig nur noch auf das Geschäft mit Spirituosen. Die Weinmarken gehören nicht mehr zum Kerngeschäft und werden schrittweise verkauft. Zum einen sind Spirituosen ... (Volker Gelfarth)

