Dieser Investmentfonds verfolgt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs. Dafür werden mindestens 61 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat investiert. Der Schwerpunkt der Fondsstrategie liegt überwiegend auf Standardwerten (Blue Chips). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden, um die Renditechancen zu erhöhen. (WKN: 847451)

Rendite und Risiko: Ein Blick auf die Rendite zeigt eine gute ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...