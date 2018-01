Der Dax beendete seinen Handel am Freitag bei 13.340 und somit 41 Punkte über dem Schlusskurs 13.298 vom Donnerstag. Das Tief lag bei 13.268, das Hoch wurde bei 13.448 eingebucht. Stundenchart H1 Im Stundenchart H1 hat sich Dax am Freitag im Future Handel bis 22.00 Uhr wieder in die braune Widerstandszone 13.341 - 13.404 begeben. Der Xetra Schlusskurs hingegen lag bei 13.340,17, also 1,83 Punkte unter ...

