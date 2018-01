von Christoph Platt, Euro am Sonntag Zum Jubiläum seines Produkts macht sich Fondsmanager Frank Fischer einfach selbst ein Geschenk. Seit Mitte Januar rangiert der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (siehe unten) in der Renditerangliste über zehn Jahre in seiner Vergleichsgruppe auf Platz Eins. €uro am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...