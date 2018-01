Die Commerzbank-Aktie schraubte sich am Freitag auf ein neues 3-Jahres-Hoch bei 13,71 Euro, damit können sich Aktionäre von Deutschlands zweitgrößter Bank seit Jahresauftakt 2018 über einen Kursgewinn in Höhe von rund 10% freuen. Auf 1-Jahres-Sicht steht sogar ein Plus von 66% auf der Anzeigetafel. Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank nach zuletzt gutem Lauf der Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...