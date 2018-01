Pressemitteilung der KEOS GbR:

Bericht des gemeinsamen Vertreters KEOS GbR ("KEOS") über die Gläubigerversammlung (Berichtstermin) im Insolvenzverfahren der Air Berlin PLC am 25. Januar 2018

Der gemeinsame Vertreter KEOS nahm an der Gläubigerversammlung der Air Berlin PLC am 25. Januar 2018 teil und vertrat die Rechte der Anleihegläubiger der von der Air Berlin PLC emittierten EUR 225 Mio., 2011/2018, 8,250% Anleihe (die "Anleihe" / ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B). Der bisherige Generalbevollmächtigte der Air Berlin PLC Herr Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus sowie der bisherige Sachwalter Herr Prof. Dr. Lucas Flöther, der nach der Aufhebung der Eigenverwaltung zum Insolvenzverwalter der Air Berlin PLC bestellt wurde, erstatteten im gestrigen Berichtstermin ihren Bericht an die Gläubigerversammlung. Den Bericht können die Anleihegläubiger nach Registrierung und erfolgter Forderungsanmeldung im Insolvenzportal des Insolvenzverwalters www.airberlin-inso.de abrufen oder als der von der KEOS vertretene Anleihegläubiger ...

