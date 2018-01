Die vierte Kalenderwoche im neuen Jahr (22.01.- 26.01.2018) bringt interessante und spannende neue Bonds hervor, endet aber auch mit einer überraschenden Hiobsbotschaft, so hat die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH vom zuständigen Amtsgericht Traunstein eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet bekommen. Weitere Informationen wurden am Freitagnachmittag nicht bekannt. Im vergangenen Jahr wurde es zunehmend ruhiger um das Sport- und Spielwarenunternehmen. Die aktuell am Markt begebene Anleihe 2015/20 (WKN A161LJ) hat ein platziertes Volumen von etwa 3,0 Millionen Euro und notierte meist um die 100%.

In dieser Woche wurden zwei interessante Anleihen neu in den Ring geworfen. Der Windenergiekonzern Nordex SE hat das Angebot einer unbesicherten, festverzinslichen Anleihe mit einem Volumen von 275 Millionen Euro gestartet. Die neue Windenergie-Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einer Stückelung von 100.000 Euro begeben. Die Einnahmen sollen nach Angaben des Unternehmens für eine anteilige Rückführung der Schuldscheindarlehen aus 2016 genutzt werden. Die ACCENTRO Real Estate AG hat eine 100-Millionen-Euro-Anleihe bereits binnen weniger Stunden bei institutionellen Investoren vollständig platziert. Der festgelegte Zins der dreijährigen Anleihe beträgt 3,75 % p.a. Die ACCENTRO Real Estate AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich zur Finanzierung des Erwerbs von neuem Immobilienvermögen in Deutschland zu verwenden.

Neue Infos gibt es ebenfalls zur geplanten öffentlichen Anleihe-Emission der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA). Die 75-Millionen-Euro-Anleihe wird eine Laufzeit von sieben Jahren haben und dabei jährlich mit 3,75 Prozent verzinst werden. Bereits ab dem 29. Januar 2018 haben Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, ...

