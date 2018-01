An der Wall Street geht die Post ab - am Freitag markierten die wichtigen Indizes erneut Rekorde -, doch hierzulande trauen sich die Anleger nicht hinter dem Ofen vor. Der DAX dümpelt am Montagvormittag um den Schlussstand von Freitag. Möglicherweise weckt die Berichtssaison die Bullen auf.

