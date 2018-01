Liebe Trader,

Bereits seit knapp sieben Wochen steht die bekannteste Digitalwährung Bitcoin unter Druck und gab währenddessen seit den Rekordhochs von 19.697 US-Dollar auf ein vorläufiges Zwischentief bei 9.005 US-Dollar nach. Zwar verhinderte der langfristige Aufwärtstrendkanal einen tieferen Kursrutsch, aber so richtig zur Oberseite absetzen konnte sich die Währung auch nicht. Anhaltende Regulierungsforderungen zahlreicher Staaten bis hin zu Handelsverboten lasten auf dem Bitcoin und Co. und verunsichern damit Investoren. Die Hürde bei grob 11.700 US-Dollar blieb seit Tagen unangetastet. Ein Blick auf den Langfristchart offenbart zudem aber noch eine sehr enge Gratwanderung auf der Trendunterseite, das könnte im ungünstigsten Fall möglicherweise zu einem Trendbruch führen und weitere Wertverluste nach sich ziehen.

Short-Chance:

Bei entsprechender Abgabebereitschaft der Händler könnte der Bitcoin bei einem Bruch des Trendkanals um 10.850 US-Dollar noch einmal bis auf die letzten größeren Verlaufstiefs bei 9.005 US-Dollar durchrutschen. Dieses Szenario dürfte sich aber erst bei einem Bruch des Trendkanals andeuten und kann über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Gelingt hingegen noch in dieser Woche ein nachhaltiger Turnaround zur Oberseite mit einem entsprechenden Kurssprung zurück über das Niveau von mindestens 11.850 US-Dollar, so könnte eine größere Kaufwelle in Richtung 14.330 US-Dollar bevorstehen und darüber sogar bis in den Bereich von 17.115 US-Dollar aufwärts reichen. Eine engmaschige Beobachtung bleibt aber unerlässlich, Kurssprünge im zweistelligen Bereich am Tag sind keine Seltenheit!

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 10.750 US-Dollar

Kursziel: 9.005 / 7.900 US-Dollar

Stop: > 11.700 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 950,- US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 11.043,10 US-Dollar; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Wert können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.