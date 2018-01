Der Untergang der gesamten Zivilisation, vor dem George Soros auf dem World Economic Forum in Davos warnte, dürfte uns in nächster Zeit wohl eher nicht bevorstehen. Doch die zur Vorsicht mahnenden Stimmen waren auch auf dem Fondskongress in Mannheim lauter als in den Jahren zuvor. Die Stimmung dreht sich langsam. Crash-Propheten wie Max Otte warnen bereits vor dem nächsten Zusammenbruch, der noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...