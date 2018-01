DAX - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Bastian Galuschka,

Hallo am Mittag,

der DAX sollte sich am Freitag zunächst bis auf 13.350 Punkte erholen und anschließend deutlich nachgeben. Es passierte aber kaum etwas. Der Index schob sich bis auf 13.350 Punkte, fuhr sich dort aber fest.

Die postive Eröffnung wird heute stark abverkauft. Es scheint also, als hätten sich die Bären die anvisierte Abwärtsbewegung für den Beginn der neuen Handelswoche aufgehoben. Am präferierten Szenario wird festgehalten. So ist ein Schließen der Kurslücke bei 13.183 Punkten möglich, solange der DAX nicht über 13.443 Punkte ansteit. Bereits der am Freitag bestätigte Widerstandsbereich um 13.350 Punkte hat es in sich.

Derzeit hält sich der Index noch im Bereich des EMA200, der im heutigen Handel bei knapp 13.290 Punkten verläuft. Wird dieser Support per Stundenschlusskurs aufgegeben, dürfte das Abwärtsmomentum noch einmal zunehmen.

Aus technischer Sicht wiegt der Fehlausbruch auf ein neues Allzeithoch aus der Vorwoche schwer. Nur ein schneller Konter der Bullen in dieser Woche dürfte den Index wieder in ruhigers (Long-)Fahrwasser bringen.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.01.2017 - 29.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 29.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

