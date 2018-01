Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro vor Zahlen von 94 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er erwarte im vierten Quartal keine negativen Überraschungen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein hoher Überhang bei der Nachfrage in allen Segmenten des Chemiekonzerns dürfte auch in diesem Jahr hohe Verkaufspreise nach sich ziehen. Das spreche für eine hohe Auslastung der Produktionsanlagen mit entsprechend abnehmenden Fixkosten./bek/ajx Datum der Analyse: 29.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0034 2018-01-29/11:24

ISIN: DE0006062144