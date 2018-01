North American Palladium Ltd. gab kürzlich die Produktionszahlen des Gesamtjahres 2017 bekannt. Mit einer zurechenbaren Fördermenge von 201.592 oz Palladium übertraf das Unternehmen seine Zielvorgabe von 180.000-190.000 oz im letzten Jahr deutlich.



Im Untertagebau lag die durchschnittliche Förderrate dabei seit August 2017 bei 6.000 t oder mehr pro Tag. Die Aufbereitungsanlagen arbeiteten im vierten Quartal wieder ohne Unterbrechung und hatten einen durchschnittlichen Durchsatz von 11.274 t am Tag, wo bei auch überirdisch aufgehaldetes Roherz mit geringeren Mineralgehalten verarbeitet wurde.



In diesem Jahr strebt North American Palladium eine zurechenbare Produktion von 230.000-240.000 oz an.



Die finanziellen Ergebnisse des vergangenen Jahres sowie des Dezemberquartals wird das Unternehmen am 22. Februar veröffentlichen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de