Sixt SE: Sixt SE schließt Vertrag über die Veräußerung ihrer DriveNow-Beteiligung an die BMW Group ab

DGAP-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf Sixt SE: Sixt SE schließt Vertrag über die Veräußerung ihrer DriveNow-Beteiligung an die BMW Group ab 29.01.2018 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sixt SE schließt Vertrag über die Veräußerung ihrer DriveNow-Beteiligung an die BMW Group ab

Pullach, den 29. Januar 2018 - Die Sixt SE hat heute mit der BMW Group eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen DriveNow an die BMW Group unterzeichnet. Bislang sind die BMW Group und die Sixt SE an dem Carsharing-Anbieter DriveNow jeweils hälftig beteiligt. Für den Vollzug der Vereinbarung bedarf es noch der Freigabe der zuständigen Kartellbehörden. Die Erteilung dieser Freigaben wird im Verlauf des zweiten Quartals 2018 erwartet.

Die der Transaktion zu Grunde gelegte Gesamtbewertung des vor sieben Jahren gegründeten Gemeinschaftsunternehmens beträgt rund 420 Mio. Euro. Dementsprechend wurde ein Kaufpreis für die bislang von der Sixt SE gehaltene Beteiligung an DriveNow in Höhe von 209 Mio. Euro vereinbart. Mit Vollzug des Verkaufs der DriveNow-Beteiligung würde die Sixt SE hieraus im laufenden Geschäftsjahr 2018 auf Konzernebene voraussichtlich einen außerordentlichen Ertrag vor Steuern in Höhe von rund 200 Mio. Euro erzielen. Neben diesem einmaligen Ergebniseffekt erwartet die Gesellschaft aus einem Verkauf der At-Equity konsolidierten Beteiligung keine wesentlichen Auswirkungen auf Umsatz oder Ergebnis des Konzerns.

Die Transaktion ermöglicht es der Sixt SE, nun unabhängig die Position als führender Mobilitätsanbieter durch die Integration aller Mobilitätsangebote unter einem Dach konsequent auszubauen.

Kontakt: Nicole Körnig

Project Manager Investor Relations & Finance

Sixt SE Tel.: +49 (0)89 74444-5104 E-Mail: investorrelations@sixt.com

29.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104

E-Mail: investorrelations@sixt.com Internet: http://ir.sixt.de ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020, DE000A2BPDU2

Sixt-Anleihe 2016/2022 WKN: 723132 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

649081 29.01.2018 CET/CEST

ISIN DE0007231326 DE0007231334 Sixt Vorzüge DE000A1K0656 Sixt Namensaktien DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018 DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020

AXC0129 2018-01-29/12:01