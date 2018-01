Die Aktionäre des seit Herbst 2014 an der Börse gelisteten Startups Rocket Internet hatten bislang nicht viel Grund zur Freude. Nach einem kurzen Höhenflug im Anschluss an das IPO fiel der Kurs innerhalb von 2,5 Jahren von 60 auf 15 Euro. Im Laufe der vergangenen Monate hat sich das Bild nun aber etwas aufgehellt. Das Berliner Beteiligungs-Unternehmen konnte im vergangenen Jahr mit Delivery Hero und Hellofresh zwei Firmen an die Börse bringen und ein großes Liquiditätspolster aufbauen. Das wird momentan dazu genutzt, um eigene Aktien zu erwerben. Perspektivisch sollen aber natürlich vor allem weitere Beteiligungen erworben werden. Dafür könnte demnächst noch weiteres Kapital zur Verfügung stehen. Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, soll im Frühsommer der Börsengang des Online-Möbelhändlers Home24 erfolgen, an dem Rocket Internet mit 43 Prozent beteiligt ist. Der aktuell schon wieder bei rund 25 Euro ...

