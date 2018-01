Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



* Kooperation mit der LEIT-Magnetantennen-Technologie, eine Innovation aus Bulgarien für Blei-Säure-Batterien



* In Kombination mit der iQ Power Technologie kann LEIT die Zyklenzahl von nassen Batterien um das bis zu 4-fache erhöhen



* Die Akademie der Wissenschaften aus Sofia unterstützt die neue Technologie



iQ Power Licensing AG (ISIN: CH0268536338; WKN/ Security Number: A14M1C; Symbol: IQL) Entwickler und Vermarkter von Technologien für umweltfreundliche und technologisch innovative Starterbatterien für Kraftfahrzeuge und Lizenzen für diese Technologien, kündigt die Zusammenarbeit mit dem bulgarischen Entwickler einer neuen Technologie zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Blei-Säure-Batterien an.



Auf der renommierten Adavanced Automotive Battery Conference, die am heutigen Montag in Mainz beginnt, werden die Wirkung aus der komplementär sich ergänzenden Kombination der beiden Technologien LEIT und der passiven Elektrolyt-Durchmischung von iQ Power Licensing erstmals vorgestellt. Bob Sullivan (iQ Power Licensing) und Dr. Boris Shirov (LEIT) zeigen in einem gemeinsamen Vortrag die bemerkenswerten Untersuchungsergebnisse einem internationalen Fachpublikum.



LEIT steht für ' Low Electrical Impulse Technology'. Diese Technologie verwendet ein speziell programmiertes Signal in einem Magnetfeld, um die Kristallstruktur von Bleioxid in der Pastierung von Batteriegittern (batterieaktives Material) zu ändern. Die veränderte Kristallstruktur erhöht die Leitfähigkeit und führt zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit von Batterien bei niedrigen Temperaturen sowie einer höheren Zyklenfestigkeit.



iQ Power Licensing arbeitet seit über einem Jahr in ihrem Chemnitzer Labor mit dieser Technologie in internen Testreihen. Die umfangreichen Untersuchungen dokumentieren die komplementären Effekte der passiven Elektrolyt-Durchmischung und der Behandlung von Batterien mit dem LEIT-Magnetfeldsignal. Generell wurde eine viermal bessere Zyklenfestigkeit im Vergleich zu normalen Batterien beobachtet. Eine Kombination aus beiden Technologien bedeutet, dass sich die Leistungsfähigkeit konventioneller Blei-Säure-Batterien ohne spezielle teure Techniken dramatisch verbessern lässt.



Über die iQ Power Technologie Batterien mit iQ-Power-Technologie sind darauf ausgerichtet, eine bessere Performance bei Start-Stopp-Anwendungen zu erreichen und dem wachsenden Bedarf elektronischer Verbraucher in heutigen Automobilen zu begegnen. Die zugrundeliegende Elektrolyt-Durchmischung bedeutet die erste signifikante Innovation seit Jahrzehnten auf dem Gebiet nasser Starterbatterien. Die automatische Durchmischung in der Batterie sichert eine gleichmäßige Säuredichte und gewährleistet so eine höhere anhaltende Performance während des gesamten Lebenszyklus der Batterie. Entsprechend erhöht sich die Haltbarkeit der Platten, indem Säureschichtung und starke Temperaturgradienten in der Batterie vermieden werden. Das Resultat ist eine bessere Materialausnutzung bei geringeren Kosten je Produktlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Die patentierte Technologie wurde 2010 mit dem begehrten "Automechanika Innovation Award" ausgezeichnet und errang 2017 als Gewinner einen ersten Platz bei den GreenTec Awards. - Mehr unter: www.iqpower.com



