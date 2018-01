Frankfurt am Main - Niemand hat sie bisher gesehen, aber sie werden so breit diskutiert wie kaum ein anderes Thema: ETFs auf den Bitcoin, so Lars Reiner, Gründer und Geschäftsführer des digitalen Vermögensverwalters Ginmon und gefragter ETF-Experte.Viele Experten sind sich sicher: Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis sie erscheinen, so gewaltig sei die Nachfrage nach den Indexprodukten auf die boomende Kryptowährung, so die Experten von Ginmon. In den USA würden zahlreiche Anbieter auf ihre Genehmigung durch die Börsenaufsicht warten.

