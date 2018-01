Unterföhring (ots) - Handball Deutschland im Finalfieber: Knapp 400.000 Zuschauer verfolgten am Sonntag die beiden spannenden Finalspiele der Handball Europameisterschaft in Kroatien im Livestream auf Sportdeutschland.TV und seinem Ableger Handball-Deutschland.TV. Der Online-Sender hatte das Spiel um Platz Drei sowie das Finale exklusiv in Deutschland via Desktop, mobile und erstmalig auf dem SmartTV über HbbTV übertragen. Die Bilanz der zweiwöchigen Turnierphase: Rund 3,5 Millionen Zuschauer haben Übertragungen, Highlights, Berichte und Analysen zur EHF EURO 2018 abgerufen. Auch nach Schlusspfiff des letzten EM-Spiels 2018 gibt es alle Begegnungen weiterhin on demand unter www.sportdeutschland.TV und www.handball-deutschland.TV.



Über Sportdeutschland.TV



Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund durch die DOSB New Media GmbH gegründete Sportsender im Internet. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will Vielfalt und Innovation in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter. Mit der kostenlosen App YouSport kann außerdem jeder Sportfan einen Videoticker von Sportevents erstellen und auf Sportdeutschland.TV veröffentlichen.



