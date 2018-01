Hamburg (ots) -



Sparfüchse aufgepasst: Wer den richtigen Moment für seine Urlaubsbuchung abwartet, kann bares Geld sparen - das verrät das Online-Reiseportal Opodo nach einer Analyse* seiner Flugbuchungsdaten von November 2016 bis Oktober 2017. Ermittelt wurden dabei die besten Wochentage und Monate, um eine Reise innerhalb Deutschlands, Europas oder mit einem weltweiten Ziel zu buchen. Innerdeutsche Flüge sind demnach sonntags am günstigsten, die besten Angebote findet man außerdem direkt zum Jahresanfang. Ähnlich früh im Jahr sollte man bei weltweiten Flügen zuschlagen, ebenfalls am besten an einem Sonntag. Für europaweite Flüge ist hingegen Dienstag der beste Buchungstag; aus Jahressicht ist hierbei der November ein echter Schnäppchenmonat.



Flexible Frühbucher reisen am günstigsten



Grundsätzlich ist der richtige Zeitpunkt für die Flugbuchung abhängig von der Strecke - doch allgemein gilt: Wer frühzeitig bucht, erwischt die günstigsten Preise. Bei Inlandsflügen sind sie beispielsweise rund sechs Monate vor Reiseantritt am niedrigsten, innerhalb Europas etwa drei Monate. Die besten Langstreckenpreise gibt es individuell bis kurz vor dem Abflug. Doch Vorsicht: Wer zu lange wartet, findet im Zweifel kein gutes Angebot mehr; ein bis zwei Monate vor der Reise sind die Chancen noch am größten. Außerdem gilt es, möglichst in der Nebensaison oder an einem Wochentag zu reisen, denn Wochenenden und natürlich die Hochsaison sind in der Regel immer teurer.



Individuelle Preisübersicht auf Opodo.de



Beispiele für die besten Buchungszeiträume nach Abflugorten und Destinationen finden sich ab sofort direkt auf der Website des Reiseportals: Unter www.opodo.de/wann-billig-fluege-buchen können Urlauber für beliebte Flugrouten vor ihrer Buchung prüfen, welche Monate sich genau für ihre innereuropäische Reise am besten eignen. So bucht es sich von Berlin nach Barcelona im Dezember am günstigsten, von Frankfurt nach Mallorca dagegen im Juli. Und vergleichen lohnt sich: Vor der Buchung sollte man nicht nur den Preis, sondern auch Abflugs- und Ankunftszeiten sowie die Gesamtreisezeit im Auge behalten.



