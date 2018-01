Die DZ Bank hat die Aktien von Wirecard nach Zahlen bei einem fairen Wert von 87 Euro auf "Verkaufen" belassen. Der Zahlungsabwickler habe weiterhin vom dynamischen Trend in Richtung e-Commerce und bargeldlosem Zahlungsverkehr profitiert, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung. Er hob seine Umsatzschätzungen für 2018 und die Folgejahre etwas an, ließ die operativen Gewinnprognosen aber weitgehend unverändert. Heider hält die Aktie auch im Branchenvergleich für überbewertet./ag/ajx Datum der Analyse: 29.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0059 2018-01-29/13:28

ISIN: DE0007472060