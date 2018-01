Bad Marienberg - Die UmweltBank ist im Geschäftsjahr 2017 erneut gewachsen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auf Basis der vorläufigen Zahlen stieg das Geschäftsvolumen auf knapp 3,8 Mrd. Euro. Ihr Eigenkapital konnte die Nürnberger Bank um rund 10 Prozent steigern. Zur insgesamt positiven Entwicklung trugen auch die Zunahme des Kreditvolumens und der Mitarbeiterzahl bei. Wie vom Vorstand bereits prognostiziert, ging das operative Ergebnis 2017 auf 40,3 Mio. Euro zurück. Der Hauptgrund dafür ist eine gesunkene Zinsmarge infolge der allgemeinen Situation am Kapitalmarkt. Der Jahresüberschuss hingegen wuchs durch eine angepasste Rücklagenbildung auf fast 16,7 Mio. Euro. "Die UmweltBank liegt mit diesem Ergebnis weiterhin im absoluten Spitzenfeld der Bankenbranche", so Stefan Weber, Vorstandssprecher der Bank.

