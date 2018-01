Die Aktie von ThyssenKrupp stand im DAX am Freitag mit einem Plus von 2,6 Prozent an erster Stelle, nachdem die Analysten von JP Morgan ihr Kursziel von 25 auf 26,50 Euro angehoben hatten. Den möglichen Zusammenschluss mit Tata Steel bewerteten sie als einen positiven ...

